ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag in Grün

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 7,99 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 7,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,95 EUR. Zuletzt wechselten 922.166 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 8,13 EUR markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 1,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,64 Prozent.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,056 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,71 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,860 EUR fest.

