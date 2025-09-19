ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

DAX23.473 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.268 -0,1%Nas22.691 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.719 +0,9%
22.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 5,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,76 EUR -0,06 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:48 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 5,76 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,74 EUR. Mit einem Wert von 5,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 197.751 Aktien.

Bei einem Wert von 8,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,053 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,46 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,803 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
10:41ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
