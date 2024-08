PUMA SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von PUMA SE

So entwickelt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 36,10 EUR.

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 36,10 EUR ab. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 36,05 EUR. Bei 36,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 148.336 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 65,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2023). Mit einem Zuwachs von 82,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,54 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 1,55 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,820 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,818 EUR je PUMA SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 54,95 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 07.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,12 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

