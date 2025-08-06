QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 41,42 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 41,42 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 312.199 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 20,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 483,46 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

