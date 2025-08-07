QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag auf grünem Terrain

QIAGEN im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 41,56 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 41,56 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,62 EUR zu. Bei 41,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 13.040 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 17,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,160 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 483,46 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 11.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

