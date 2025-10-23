DAX24.100 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Aktienkurs aktuell

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt Stellung am Mittag

23.10.25 12:04 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt Stellung am Mittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,10 EUR.

Die QIAGEN-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,10 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 42,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 41,72 EUR. Bei 41,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 45.030 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Gewinne von 12,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Abschläge von 18,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,194 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 50,00 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent auf 533,54 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte QIAGEN die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

