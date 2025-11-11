QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN stabilisiert sich am Dienstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 37,35 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr bei 37,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,53 EUR zu. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.997 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 26,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 9,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,194 USD je QIAGEN-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Am 04.11.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 532,58 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 501,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

