QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Montagvormittag fester

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 37,50 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 37,50 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,50 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.624 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,166 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 04.11.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 532,58 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 501,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

