QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagnachmittag mit Kursplus

Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Profil
So bewegt sich QIAGEN

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 37,52 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
37,54 EUR 0,50 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 37,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 37,74 EUR. Bei 37,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 95.201 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Gewinne von 26,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 8,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,166 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 532,58 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 501,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

Bildquellen: QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
05.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen