QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Boden

So bewegt sich QIAGEN

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 38,43 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,43 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.047 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 10,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,200 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 04.11.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 532,58 Mio. USD – ein Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 501,87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,36 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

