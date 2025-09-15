QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 38,61 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,78 EUR. Bei 38,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 28.836 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Gewinne von 22,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,160 USD je QIAGEN-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,85 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 04.11.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

