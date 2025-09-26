DAX23.779 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl69,01 -1,1%Gold3.818 +1,5%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future von Société Générale entdecken
Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein
Fokus auf Aktienkurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Mittag gestärkt

29.09.25 12:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,72 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
37,58 EUR -0,18 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von QIAGEN legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 37,72 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 37,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,54 EUR. Bisher wurden heute 26.751 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 25,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 9,23 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

