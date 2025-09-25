QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN reagiert am Freitagnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 37,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.185 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 25,48 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,160 USD je QIAGEN-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 533,54 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 04.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

