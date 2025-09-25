DAX23.618 +0,4%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,07 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,30 -0,5%Gold3.745 -0,1%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Freitagmittag

26.09.25 12:08 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Freitagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 37,69 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 37,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 37,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,85 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.454 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. 25,66 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
