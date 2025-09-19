QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,08 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,08 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 69.657 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 12,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 533,54 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

