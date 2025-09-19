DAX23.489 -0,6%ESt505.441 -0,3%Top 10 Crypto15,54 -2,9%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,77 +0,2%Gold3.724 +1,0%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Montagvormittag stärker

22.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
38,78 EUR -0,49 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 39,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,23 EUR. Bisher wurden heute 3.806 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 20,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 14,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,85 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,54 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
