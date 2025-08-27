DAX24.131 +0,4%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,67 -0,2%Gold3.397 ±0,0%
Qiagen begibt Wandelschuldverschreibungen über 750 Mio US-Dollar

28.08.25 08:47 Uhr
Aktien
Aktien
QIAGEN N.V.
40,30 EUR -0,69 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Qiagen besorgt sich über Wandelschuldverschreibungen frisches Geld am Kapitalmarkt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will es nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich im Volumen von 750 Millionen US-Dollar und einer Fälligkeit 2032 begeben, die teilweise in Stammaktien des Unternehmens gewandelt werden können.

Die Anzahl der Aktien, die den Schuldverschreibungen zugrunde liegen, wird etwa 11,2 Millionen betragen, was etwa 5,1 Prozent des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag ausgegeben und werden eine Verzinsung zwischen 1,75 und 2,25 Prozent pro Jahr haben.

Den Nettoerlös will Qiagen für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten, verwenden. Die endgültigen Konditionen werden im Laufe des Tages bekanntgegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 02:47 ET (06:47 GMT)

