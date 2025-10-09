DAX24.645 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.031 -0,2%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagvormittag höher

09.10.25 09:26 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 40,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,99 EUR 0,53 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,84 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 4.347 Stück.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 13,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 16,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,176 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 496,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,54 Mio. USD ausgewiesen.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
