QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 40,24 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 40,24 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,28 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,08 EUR. Bisher wurden heute 25.763 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Mit einem Zuwachs von 17,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,92 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,176 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

