QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,97 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 39,97 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 39,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 2.470 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,48 Prozent. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,176 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 05.08.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,49 Prozent gesteigert.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

