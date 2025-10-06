QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 39,99 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 39,99 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,03 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.079 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,38 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,176 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,49 Prozent auf 533,54 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,34 USD im Jahr 2025 aus.

