QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verliert am Dienstagmittag

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages.

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 40,02 EUR ab. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 39,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.467 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 18,33 Prozent wieder erreichen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,176 USD je QIAGEN-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,54 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 496,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Aktie aus.

