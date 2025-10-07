QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 40,35 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 40,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.885 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,176 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,85 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,54 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

