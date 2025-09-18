DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Mittag ein

19.09.25 12:06 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 38,59 EUR.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 38,59 EUR abwärts. Bei 38,58 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.705 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,73 Prozent. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 12,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,160 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,49 Prozent gesteigert.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

