DAX24.084 -0,2%Est505.672 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1561 -0,4%Öl64,23 -1,0%Gold3.971 +0,7%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
So bewegt sich QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Mittag

30.10.25 12:04 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Mittag

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 40,49 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,70 EUR -0,30 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 40,49 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,49 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.036 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 14,50 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,45 Prozent.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,194 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte QIAGEN die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: QIAGEN

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
