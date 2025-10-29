QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Abschlägen

So bewegt sich QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 41,05 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 41,05 EUR ab. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,97 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,97 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.945 Stück gehandelt.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 13,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,59 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,194 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,54 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

