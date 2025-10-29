QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag verlustreich

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 40,88 EUR ab.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 40,88 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,76 EUR. Bei 40,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 154.117 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 15,85 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,194 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,54 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 496,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

