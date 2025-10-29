QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Mittwochmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 40,94 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 40,94 EUR abwärts. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,82 EUR. Bei 40,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.993 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 13,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 16,37 Prozent wieder erreichen.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,194 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 533,54 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 04.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert