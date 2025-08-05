DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.952 -0,6%Nas21.268 +0,5%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
Raumfahrttechnologie

Firefly Aerospace-Aktie vor IPO - Ausgabepreis über Spanne - Milliardenbewertung

07.08.25 15:17 Uhr
Space-IPO-Boom geht weiter! Firefly-Aktie debütiert an der NASDAQ mit Mega-Preis | finanzen.net

Der Raketenhersteller Firefly Aerospace hat seine IPO-Aktien über der erwarteten Preisspanne platziert und strebt eine milliardenschwere Marktbewertung an.

• Firefly Aerospace hat seine IPO-Aktien zu 45 Dollar pro Anteilsschein gepreist, über der erwarteten Spanne
• Unternehmen sammelte 868 Millionen US-Dollar ein und wird unter dem Ticker "FLY" an der NASDAQ gelistet
• Trotz eines Nettoverlusts verzeichnete der Raketenhersteller einen sechsfach höheren Umsatz und einen Auftragsbestand von 1,1 Milliarden US-Dollar

Wer­bung

Der in Texas ansässige Raketenhersteller Firefly Aerospace hat den Preis für seinen Börsengang (IPO) über der erwarteten Spanne festgelegt. Das Unternehmen, das unter dem Ticker "FLY" an der NASDAQ debütiert, signalisiert damit das anhaltend hohe Interesse an Startups der Raumfahrttechnologie.

Details zum Börsengang und Marktwert

Firefly Aerospace hat seine Aktien am Mittwoch zu einem Preis von 45 US-Dollar pro Stück ausgegeben. Dieser Preis lag über der zuletzt erhöhten Spanne von 41 bis 43 US-Dollar. Ursprünglich war die Preisspanne mit 35 bis 39 US-Dollar angesetzt worden. Durch das IPO wurden 868 Millionen US-Dollar eingenommen, was das Unternehmen mit rund 6,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Der Börsengang von Firefly Aerospace reiht sich ein in eine Reihe von prominenten IPOs in diesem Jahr, darunter die von Figma, CoreWeave und Circle, die eine Wiederbelebung des Marktes für öffentliche Angebote nach einer längeren Durststrecke andeuten.

Wer­bung

Geschäftliche Erfolge und Finanzkennzahlen

Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Mondlandern, Raketen und Raumfahrttechnologie spezialisiert hat, konnte in jüngster Zeit wichtige Erfolge verzeichnen. Firefly Aerospace sicherte sich im vergangenen Monat einen Vertrag mit der NASA im Wert von 177 Millionen US-Dollar. Anfang des Jahres gelang zudem die erfolgreiche Landung seines Mondlanders "Blue Ghost" auf dem Mond. Firefly Aerospace arbeitet mit namhaften Partnern wie Lockheed Martin und L3Harris zusammen und erhielt in diesem Jahr eine Investition von 50 Millionen US-Dollar von Northrop Grumman, wie CNBC berichtet.

Für das Quartal, das im März endete, meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von etwa 60,1 Millionen US-Dollar, der sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum (52,8 Millionen US-Dollar) vergrößerte. Gleichzeitig stieg der Umsatz jedoch um das Sechsfache auf 55,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Auftragsbestand des Unternehmens belief sich auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

