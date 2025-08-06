DAX24.333 +1,7%ESt505.348 +1,6%Top 10 Crypto15,87 +3,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.846 +1,2%Euro1,1650 -0,1%Öl67,32 +0,5%Gold3.384 +0,4%
Top News
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Nähe zu China

Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs

07.08.25 14:59 Uhr
Intel-Aktie stürzt nach unten: Trump fordert CEO-Rücktritt | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump fordert den sofortigen Rücktritt von Intel-Chef Lip-Bu Tan, nachdem ein amerikanischer Senator dem Chip-Manager zu große Nähe zu China vorgeworfen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
17,16 EUR -0,32 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,06 EUR 2,18 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
126,94 EUR 1,46 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
17,24 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Intel hatte den 65-Jährigen erst im März nach monatelanger Suche in den Chefposten gehoben. Der Branchenveteran setzte beim kriselnden Intel-Konzern den Rotstift an und gab auch die Milliarden-Pläne zum Bau einer Fabrik in Magdeburg auf.

Lip-Bu Tan führte zuvor den Chipentwickler Cadence. Der republikanische Senator Tom Cotton verwies nun darauf, dass Cadence unter dessen Führung widerrechtlich Produkte an eine Militäruniversität in China verkauft und Technologie an ein chinesisches Unternehmen weitergegeben habe. Auch gebe es Berichte, wonach Lip-Bu Tan "Dutzende" Firmen in China kontrolliere. Cotton forderte eine Antwort vom Intel-Verwaltungsrat bis Mitte August.

Trump: Rücktritt einzige Lösung

Trump schrieb nun bei seiner Online-Plattform Truth Social, Lip-Bu Tan habe Interessenkonflikte und müsse sofort zurücktreten. "Es gibt keine andere Lösung für dieses Problem." Von Intel gab es zunächst keine Reaktion.

Intel dominierte einst die Chipbranche, fiel dann aber zurück. Ein entscheidender Moment war der verlorene Kampf um den Platz in Smartphones. Intel hoffte, die Stärke im PC-Geschäft auf die Mobilgeräte zu übertragen - doch stromsparendere Prozessoren setzten sich durch. Smartphone-Chips kommen somit nicht von Intel, sondern von Wettbewerbern wie QUALCOMModer TSMC. Und bei Chipsystemen für Künstliche Intelligenz führt mit großem Abstand NVIDIA.

Die Intel-Aktie gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 2,84 Prozent auf 19,83 US-Dollar ab.

/so/DP/jha

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com, Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

