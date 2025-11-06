DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.181 -1,4%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,34 -0,3%Gold3.985 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Notierung im Blick

Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagabend mit Abschlägen

06.11.25 20:23 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 187,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
159,00 EUR -1,00 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,4 Prozent auf 187,68 USD ab. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,00 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,70 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 518.731 Stück gehandelt.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,80 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 135,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 584,91 Mio. USD im Vergleich zu 348,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 2,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

In eigener Sache

Übrigens: Reddit und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung