Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 187,68 USD.

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,4 Prozent auf 187,68 USD ab. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,00 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,70 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 518.731 Stück gehandelt.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,80 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 135,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 584,91 Mio. USD im Vergleich zu 348,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 2,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

