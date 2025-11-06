Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagnachmittag im Minus

Kurs der Reddit

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 195,22 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 195,22 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 193,65 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,70 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 88.071 Aktien.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 44,87 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 144,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.10.2025. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 584,91 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,27 USD je Aktie.

