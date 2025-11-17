DAX23.548 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.864 -0,2%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag leichter

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Reddit gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 192,23 USD ab.

Das Papier von Reddit befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 192,23 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Reddit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 191,00 USD aus. Bei 191,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 55.086 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 47,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,80 USD ab. Mit einem Kursverlust von 58,49 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Reddit gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 348,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Reddit-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

