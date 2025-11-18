Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Reddit

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Reddit. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 185,89 USD.

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 185,89 USD. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 181,00 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 374.392 Reddit-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 79,80 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 132,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 584,91 Mio. USD – ein Plus von 67,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 348,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Reddit am 18.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

