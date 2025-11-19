DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Blick auf Reddit-Kurs

Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 190,12 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 190,12 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 190,16 USD. Bei 185,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 62.173 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 48,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 79,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,03 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Reddit gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 348,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 584,91 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

