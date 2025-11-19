Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Abend fester

So entwickelt sich Reddit

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 187,85 USD.

Um 20:05 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 187,85 USD zu. Die Reddit-Aktie legte bis auf 192,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 248.012 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 50,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (79,80 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,52 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Reddit ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,17 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 584,91 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 348,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,31 USD je Aktie.

