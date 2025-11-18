DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.455 -1,1%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.063 +0,4%
Reddit im Blick

Reddit Aktie News: Reddit fällt am Nachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 185,05 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
158,00 EUR -7,00 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Reddit-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 185,05 USD. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 184,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.149 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,83 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,80 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.10.2025 hat Reddit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 348,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 584,91 Mio. USD ausgewiesen.

Die Reddit-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 2,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

