Reddit Aktie News: Reddit fällt am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 185,05 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Reddit-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 185,05 USD. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 184,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.149 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,83 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,80 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 30.10.2025 hat Reddit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 348,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 584,91 Mio. USD ausgewiesen.
Die Reddit-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 2,31 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?
Übrigens: Reddit und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Reddit
Analysen zu Reddit
Keine Analysen gefunden.