DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.045 -0,9%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Aktienkurs im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX wird am Montagabend ausgebremst

17.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 40,52 USD.

RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35,02 EUR -0,22 EUR -0,62%
Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 40,52 USD. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 40,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 41,10 USD. Bisher wurden heute 236.898 RELX-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 38,94 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2025 auf bis zu 40,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 0,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,888 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
