RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX wird am Montagabend ausgebremst

Die Aktie von RELX gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 40,52 USD.

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 40,52 USD. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 40,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 41,10 USD. Bisher wurden heute 236.898 RELX-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 38,94 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2025 auf bis zu 40,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 0,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,888 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 USD je RELX-Aktie belaufen.

