DAX24.100 -0,2%Est505.651 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TeamViewer A2YN90 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 thyssenkrupp 750000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp
Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Relx profitiert von KI-gestützten Analysetools - Ausblick bekräftigt

23.10.25 09:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,34 EUR 0,10 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Nina Kienle

DOW JONES--Relx hat in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz (underlying) um 7 Prozent dank guter Entwicklung in allen Segmenten erhöht. Relx verwies in dem Neumonatsbericht am Donnerstag darauf, dass das Wachstum durch die KI-gestützten Analyse- und Entscheidungswerkzeuge vorangetrieben wurde. In der Sparte Risk berichtete Relx ein Umsatzwachstum (underlying) von 8 Prozent seit Jahresbeginn. Im Bereich Scientific, Technical & Medical kletterte der Umsatz um 5 Prozent.

Wer­bung

Das im FTSE 100 gelistete Unternehmen bestätigte die bisherige Prognose für das Gesamtjahr und peilt starkes Wachstum bei Umsatz (underlying) und bereinigtem Betriebsgewinn an. Zudem soll das Ergebnis je Aktie auf Basis konstanter Wechselkurse ebenfalls klettern. Relx, mit Wurzeln in der Verlagswelt, hat sich in der vergangenen Zeit zu einem digitalen Informationsanbieter entwickelt und bietet vor allem Daten, Analysen und Tools für Fachkräfte in den Bereichen Recht, Wissenschaft, Finanzen und Risikomanagement.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 03:44 ET (07:44 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen