Relx profitiert von KI-gestützten Analysetools - Ausblick bekräftigt
Werte in diesem Artikel
Von Nina Kienle
DOW JONES--Relx hat in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz (underlying) um 7 Prozent dank guter Entwicklung in allen Segmenten erhöht. Relx verwies in dem Neumonatsbericht am Donnerstag darauf, dass das Wachstum durch die KI-gestützten Analyse- und Entscheidungswerkzeuge vorangetrieben wurde. In der Sparte Risk berichtete Relx ein Umsatzwachstum (underlying) von 8 Prozent seit Jahresbeginn. Im Bereich Scientific, Technical & Medical kletterte der Umsatz um 5 Prozent.
Das im FTSE 100 gelistete Unternehmen bestätigte die bisherige Prognose für das Gesamtjahr und peilt starkes Wachstum bei Umsatz (underlying) und bereinigtem Betriebsgewinn an. Zudem soll das Ergebnis je Aktie auf Basis konstanter Wechselkurse ebenfalls klettern. Relx, mit Wurzeln in der Verlagswelt, hat sich in der vergangenen Zeit zu einem digitalen Informationsanbieter entwickelt und bietet vor allem Daten, Analysen und Tools für Fachkräfte in den Bereichen Recht, Wissenschaft, Finanzen und Risikomanagement.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/kla/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 03:44 ET (07:44 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen