RENK Aktie News: RENK am Nachmittag im Minus
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 64,41 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 64,41 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,66 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,50 EUR. Bisher wurden heute 243.317 RENK-Aktien gehandelt.
Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 72,44 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,594 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.
RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
