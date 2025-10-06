DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.899 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Aktie im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag nahezu unverändert

06.10.25 16:10 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von RENK zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die RENK-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 88,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
86,79 EUR -1,98 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 88,40 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 90,24 EUR. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,26 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 442.915 RENK-Aktien.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 2,19 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 79,97 Prozent sinken.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 347,53 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

