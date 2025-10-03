RENK Aktie News: RENK gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 88,81 EUR zu.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 88,81 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 88,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.686 RENK-Aktien.

Bei 88,94 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,06 Prozent.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,19 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je RENK-Aktie.

