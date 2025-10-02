DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Kursentwicklung im Fokus

RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag ins Plus

02.10.25 16:10 Uhr
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 87,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
88,28 EUR 3,67 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RENK konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 87,44 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,43 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 85,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 748.348 RENK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,43 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 1,13 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,75 Prozent.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
