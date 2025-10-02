RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 85,47 EUR. Bei 86,10 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 85,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 40.730 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei 87,70 EUR markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,61 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,600 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je RENK-Aktie.

