RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittwochmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 84,45 EUR.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 84,45 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 82,16 EUR. Bei 85,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 713.662 RENK-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,70 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2025. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 3,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

