RENK Aktie News: RENK macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 87,11 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 87,11 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 87,67 EUR zu. Bei 86,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 605.048 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 87,67 EUR markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 79,67 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

