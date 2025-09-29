RENK Aktie News: RENK steigt am Dienstagmittag
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 86,96 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von RENK legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 86,96 EUR. Bei 87,30 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 405.728 RENK-Aktien umgesetzt.
Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 79,64 Prozent wieder erreichen.
RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.
Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
DroneShield Aktie mit neuer Rally - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen