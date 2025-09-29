RENK Aktie News: RENK steigt am Dienstagmittag

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 86,96 EUR.

Das Papier von RENK legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 86,96 EUR. Bei 87,30 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 405.728 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 79,64 Prozent wieder erreichen.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

