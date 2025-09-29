RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich RENK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 86,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 86,00 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,92 EUR nach. Mit einem Wert von 86,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 84.992 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 87,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 EUR je RENK-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

