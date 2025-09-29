DAX23.699 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.814 -0,5%
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025
Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren
Profil
So bewegt sich RENK

RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

30.09.25 09:26 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 86,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
87,21 EUR 1,41 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 86,00 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,92 EUR nach. Mit einem Wert von 86,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 84.992 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 87,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 EUR je RENK-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

DroneShield Aktie mit neuer Rally - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an

Nachrichten zu RENK

mehr Analysen