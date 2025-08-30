RENK Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit RENK ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 85,78 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 85,78 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,07 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 925.826 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 384,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 EUR je RENK-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?