Aktienentwicklung

RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

29.09.25 12:08 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 83,92 EUR.

Das Papier von RENK konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 83,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 84,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 433.926 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,43 Prozent. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 78,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,47 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

